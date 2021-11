© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se avessimo aspettato dei presidenti di sinistra alcuni terroristi italiani sarebbero ancora liberi in Brasile, in spiaggia a prendere il sole. Per questo devo ringraziare Bolsonaro”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse ringraziato il presidente Jair Bolsonaro per l’estradizione di Cesare Battisti. (Rin)