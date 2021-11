Covid: Sisto (FI), minacce a Tajani sintomo grave degenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, "le minacce di un militante no-vax contro Antonio Tajani, a cui va la mia piena solidarietà, sono il sintomo gravissimo di una degenerazione preoccupante". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Contro la campagna vaccinale, che resta al momento l'unica arma per sconfiggere il 'mostro' Covid, assistiamo a una levata di scudi fatta di mistificazioni, falsa scienza, demagogia e, purtroppo, violenza, sia praticata sia invocata a mezzo social. Questo 'grumo' di ostilità preconcetta richiede un'azione coesa e senza esitazioni da parte delle istituzioni per riaffermare, con la forza della ragione, la verità della scienza". (Com)