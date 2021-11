Afghanistan: almeno 15 morti e 34 feriti in doppio attentato in ospedale militare Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 15 morti e 34 feriti il bilancio del duplice attentato avvenuto oggi presso l’ospedale militare Chaharsad Bistar di Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce il portale “Afghanistan International”. Secondo fonti locali, gran parte delle vittime sarebbero talebani che erano in cura all’interno dell’ospedale militare, uno dei pochi attivi nella capitale afgana, da ben 400 posti letto. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’attacco, ma si sospetta il coinvolgimento dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – provincia di Khorasan, il ramo afgano dell’Is noto per la sua avversione ai talebani. Come in altri attentati avvenuti in questi mesi, anche quello contro l’ospedale militari di Kabul è stato caratterizzato da due esplosioni innescate da attentatori suicidi a cui ha fatto seguito una sparatoria con l’obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di persone. (Res)