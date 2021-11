Venezuela: Maduro riceve a Caracas procuratore generale Cpi, Khan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scrivania di Khan si trova anche il cascolo noto col nome di "Venezuela II", comprendente denunce agli Stati Uniti lanciate dal governo Maduro per i reati di lesa umanità legati alle "misure coercitive unilaterali contro la popolazione venezuelana" varate nel 2014. Si tratta delle sanzioni che la Casa Bianca aveva varato per la prima volta contro nove funzionari di Caracas, La prima sanzione generale degli Usa contro una istituzione del Venezuela è stata invece disposta nel 2017. Nelle settimane scorse, Maduro aveva anche annunciato la presentazione alla Cpi di un dossier contro il governo colombiano di Ivan Duque, ritenuto responsabile di omicidio, sequestro e discriminazione nei confronti di cittadini venezuelani: un caso nato a seguito dell'omicidio di due bambini indigeni venezuelani avvenuto nella regione colombiana di Tibú, dipartimento del Norte de Santander, punta dell'iceberg - segnalava la vicepresidente Delcy Rodriguez - di un fenomeno che avrebbe portato alla morte violenta di oltre 300 venezuelani in Colombia, solo nel 2021. (Vec)