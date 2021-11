Cina: sviluppata nuova turbina antincendio elettromagnetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori della China Aerospace Science and Industry Corporation (Casic) hanno realizzato una nuova turbina antincendio elettromagnetica, pensata per “estinguere gli incendi boschivi in aree complesse”. Lo hanno dichiarato gli sviluppatori, rintracciando nella sostenibilità ambientale il principale vantaggio del nuovo prototipo. Alimentata completamente ad energia elettrica, la turbina abbatte sensibilmente i costi delle operazioni e ne incrementa l’efficacia con una maggiore gittata e controllo del getto d’acqua. (Cip)