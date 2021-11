Taiwan: Usa donano all’isola 1,5 milioni di vaccini Moderna contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di comando epidemico di Taiwan ha ringraziato gli Stati Uniti per la donazione di 1,5 milioni di vaccini Moderna contro il Covid-19. La fornitura, preceduta da un lotto di 2,5 milioni di dosi inviato da Washington lo scorso giugno, “riflette il supporto statunitense prestato a Taiwan, che è un partner prezioso”. A dirlo la direttrice dell’Istituto statunitense a Taiwan, Sandra Oudkirk, secondo cui il partenariato Taipei-Washington presenta ampi margini di crescita. In previsione delle festività del Nuovo anno lunare, che incrementeranno il flusso dei viaggiatori in entrata da dicembre a febbraio prossimi, l’autorità sanitaria locale ha disposto nuove misure atte a prevenire la diffusione dei contagi. Stando a quanto riferito dal ministro della Sanità, Chen Tsung-yen, “i viaggiatori provenienti da Paesi ad alto rischio di infezione” dovranno infatti affrontare una quarantena di 14 giorni in una struttura apposita, e saranno sottoposti a tre test di reazione a catena della polimerasi (Pcr). (Cip)