Taiwan: esportazioni agricole verso Usa aumentate del 17,2 per cento nei primi tre trimestri

- Le esportazioni taiwanesi di beni agricoli diretti negli Stati Uniti hanno subito un incremento del 17,2 per cento su base annua nei primi tre trimestri del 2021, a seguito dell’allentamento delle restrizioni commerciali tra Washington e Taipei. Secondo i dati del consiglio dell'Agricoltura dell’isola, le esportazioni di frutta, farina, zucchero, tè e beni affini rappresentano infatti il 16,1 per cento del totale, dati che rendono Washington il secondo partner commerciale dell’isola nel settore, subito dopo la Cina. Da gennaio a settembre, le esportazioni hanno totalizzato 204.860 tonnellate e il loro valore è aumentato complessivamente del 38 per cento nel corso dell’anno, passando da 487 milioni di dollari del 2020 agli attuali 673 milioni di dollari. Nel tentativo di ridurre la propria dipendenza commerciale dalla Repubblica Popolare Cinese, Taiwan ha contestualmente legalizzato l’importazione di alcuni prodotti statunitensi, soprattutto carne di maiale contenente tracce dell'additivo ractopamina, che garantisce una più lunga conservazione dei tagli. (Cip)