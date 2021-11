Turismo: Nardella, serve regolamentazione affitti brevi per tutelare centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutelare i centri storici è necessario "regolare il fenomeno degli affitti turistici brevi", sia come "numero di appartamenti affittabili" che come "periodi" in cui è possibile affittare. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo questa mattina a Radio24. "Prendiamo l'esempio di Parigi, dove un appartamento non può essere affittato per più di 120 giorni", ha proseguito Nardella. Il primo cittadino di Firenze ha poi chiarito anche la necessità di mettere un limite al numero di appartamenti affittabili. "Ho visto casi di proprietari di 20 appartamenti che pagano solo la cedolare secca, e che di fatto fanno concorrenza a un piccolo albergo", ha concluso. (Rin)