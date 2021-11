Ambiente: Coldiretti, in Italia deforestazione per 170 mila ettari di bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia da inizio anno sono andati a fuoco quasi 170 mila ettari di bosco, per effetto dei cambiamenti climatici, del caldo e della siccità che hanno favorito l’azione dei piromani. Lo scrive la Coldiretti, commentando l’accordo per porre fine alla deforestazione entro il 2030 nell’ambito della Cop26. L’andamento anomalo di quest’anno, prosegue la nota, conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni e il rapido passaggio dal maltempo alla siccità, che mette a rischio soprattutto i boschi. Per difendere i boschi italiani, prosegue la nota, occorre creare le condizioni per contrastare l’allontanamento dalle campagne e valorizzare quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli. (Com)