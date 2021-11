Romania: Usr Plus, la soluzione per uscire dalla crisi è tornare alla coalizione di governo uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito romeno Usr Plus annuncia di voler ritornare al governo, ritenendo la coalizione con il Partito nazionale liberale (Pnl) e l'Unione democratica dei magari in Romania (Udmr) come la soluzione per uscire più velocemente dall'attuale crisi politica. Tuttavia, il partito guidato da Dacian Ciolos vuole mantenere la stessa struttura di governo precedente alla crisi politica. La dichiarazione arriva poco dopo che il primo ministro designato Nicolae Ciuca ha annunciato che rimetterà il suo mandato, e il Pnl propone di rendere il mandato più flessibile, rinunciando all'idea di un governo di minoranza. "L'Ufficio nazionale di Usr Plus ha preso atto della decisione del Pnl affinché il primo ministro designato Nicolae Ciuca rinunci al suo mandato per formare un governo di minoranza senza possibilità di essere votato dal Parlamento romeno. Usr Plus ribadisce che la soluzione per uscire più rapidamente dall'attuale crisi politica è ripristinare la coalizione Pnl-Usr-Udmr", ha annunciato la formazione in un comunicato stampa. (segue) (Rob)