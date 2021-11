Romania: Usr Plus, la soluzione per uscire dalla crisi è tornare alla coalizione di governo uscente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinché il governo venga nominato il prima possibile, l'Usr sostiene il mantenimento della stessa struttura della maggioranza che esisteva fino allo scoppio della crisi e afferma che proporrà l'istituzione di un chiaro meccanismo decisionale per garantire un esecutivo stabile e funzionale fino al 2024. "La Romania ha bisogno di un governo con una solida maggioranza in Parlamento per risolvere la crisi energetica e la crisi sanitaria. La Romania ha bisogno di un governo che rispetti un programma di riforme per la modernizzazione del Paese, con un calendario chiaro e un budget con stanziamenti strategici concordati fin dall'inizio. La Romania ha già perso troppo tempo in una crisi politica estranea ai problemi reali che hanno i cittadini in questo momento", si legge nel comunicato. (Rob)