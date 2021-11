Mar Cinese Meridionale: esperti Pechino, aerei Usa cercano scorie radioattive nell’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Boeing Constant Phoenix e altri 4 aerei statunitensi hanno sorvolato il Mar Cinese Meridionale con lo scopo di raccogliere campioni atmosferici e rintracciare la presenza di scorie nucleari nell’Indo-Pacifico. È quanto riferito dal South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (Scspi), un think thank con sede a Pechino, sulla piattaforma di messaggistica cinese WeChat. La missione arriva un mese dopo la collisione avvenuta tra il sottomarino a propulsione nucleare Uss Connecticut e un oggetto non identificato al largo del Mar Cinese Meridionale, incidente che aveva allarmato le autorità cinesi circa la possibile fuga di materiale radioattivo e che aveva spinto Pechino a chiedere ripetutamente informazioni sulle dinamiche dell’evento. Secondo l’esperto militare di Hong Kong Song Zhongping, le recenti operazioni aeree potrebbero essere state dettate dall’esigenza di condurre accertamenti nell’area o con l’obiettivo di monitorare le attività sottomarine della Cina. (segue) (Cip)