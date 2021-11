Francia: governo prevede sostegno per aziende che consumano più elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha previsto un aiuto da 150 milioni di euro per le aziende che consumano più elettricità per far fronte all'aumento dei costi energetici. Lo ha affermato ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews" la ministra delegata all'Industria, Agnes Pannier-Runacher. "Presenteremo in giornata un emendamento per permettere alle aziende che consumano più elettricità di poter beneficiare di una compensazione supplementare che permetterà loro di restare competitive a livello europeo", ha detto la ministra. La misura dovrebbe interessare a circa 450 aziende. "Non è assolutamente un aiuto, è una presa in considerazione della realtà del mercato", ha detto al ministra. (Frp)