Covid: Cartabellotta (Gimbe), prendere in considerazione obbligo vaccinale per over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento più che raggiungere il 90 per cento, dobbiamo pensare a coprire più over 50 possibili. Non mi soffermerei tanto sul target del 90 per cento, darei priorità al convincimento degli over 50 non ancora vaccinati. La politica deve valutare come arrivare a questo obiettivo, prendendo in considerazione anche l’obbligo vaccinale per quella fascia d’età”. Ha così affermato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.(Ren)