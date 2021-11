Cop-26: Xi, multilateralismo accelera transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie globali devono affrontare la crisi climatica ricorrendo al multilateralismo e formulare piani di riduzione delle emissioni basati sulle specifiche condizioni nazionali. Lo afferma la dichiarazione scritta inviata dal presidente della Cina, Xi Jinping, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma nella capitale scozzese di Glasgow fino al prossimo 12 novembre. I Paesi economicamente sviluppati devono promuovere non solo la trasformazione verde della propria filiera produttiva, ha detto Xi, ma hanno la precisa responsabilità di “assistere gli Stati in via di sviluppo” nel ridurre la propria impronta ecologica. La Cina adempirà ai propri obiettivi di sostenibilità incrementando gli investimenti alla ricerca scientifica e tecnologica, elaborando piano specifici per le industrie e ampliando gli incentivi fiscali, ha fatto sapere il presidente, ribadendo l’impegno nazionale a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030. (Cip)