Tanzania: la Cina ha donato al Paese 500 mila dosi di vaccino Sinopharm

- La Cina ha donato alla Tanzania 500 mila dosi di vaccino Sinopharm contro il Covid-19, consegnate ieri all’aeroporto di Dar es Salaam. Lo ha reso noto la ministra della Sanità di Dodoma, Dorothy Gwajima, che ha espresso gratitudine per la “tempestiva fornitura”. Ricordando il sostegno cinese alla campagna vaccinale africana, rafforzata con donazioni in oltre 50 Stati del continente, l’ambasciatrice di Pechino in Tanzania, Chen Mingjian, ha definito i vaccini “sicuri ed affidabili”, giudicandoli determinanti nella ricostruzione socio-economica dell’Africa all’indomani della pandemia. (Cip)