Russia: Covid, registrati 1.178 decessi giornalieri, nuovo record da inizio pandemia

- In Russia sono stati rilevati oggi 1.178 decessi giornalieri da Covid-19, nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia, come comunicato dalla sede operativa per la lotta alla diffusione del coronavirus nel Paese. In particolare sono stati registrati 98 decessi a Mosca, 83 a San Pietroburgo e 49 nella regione di Mosca, mentre il numero totale delle vittime da Covid-19 nella Federazione Russa ha raggiunto quota 240.871. (Rum)