Commercio: Nardella, contingentare attività di bassa qualità nei centri storici

- I nostri centri storici "si sono riempiti di attività che non rispettano i criteri di qualità del commercio", come Asia market, internet point. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo questa mattina a Radio24. Non si tratta di "vietare" queste attività, ma di "contingentarle" attraverso una "programmazione di cui il sindaco e l'amministrazione si prendono la responsabilità", ha proseguito Nardella, evidenziando come la cittadinanza sia "estremamente favorevole". "Non abbiamo nulla contro queste realtà, ma ci vuole un equilibrio tra la tutela del patrimonio storico-artistico e la deregulation del commercio, che purtroppo non sempre tiene conto della qualità", ha concluso. (Rin)