Somalia: al via il voto per elezione dei 275 deputati della Camera bassa

- In Somalia prendono il via oggi, 2 novembre, le elezioni per la Camera bassa del parlamento, voto che è parte di un lungo processo elettorale in vista delle imminenti elezioni presidenziali e i cui ripetuti ritardi hanno suscitato la preoccupazione della comunità internazionale. L'avvio del voto, riferisce "Radio Dalsan", ha già sancito l'elezione del vice primo ministro Mahdi Guleid, primo deputato eletto e che ha ottenuto 97 voti contro i 3 del suo unico sfidante, Mushtaq Ibrahim. Il voto per l'elezione dei 275 deputati della Camera bassa è l'ultimo tassello necessario a comporre l'assemblea che, insieme ai senatori, procederà ad eleggere il presidente della Repubblica. In base all'accordo elettorale del 27 maggio, infatti, i comitati elettorali formati da 101 delegati sono chiamati in queste ore ad eleggere un deputato ciascuno, il che significa che 27.775 delegati eleggeranno un totale di 275 deputati. I parlamenti degli Stati membri federali stanno invece eleggendo, a loro volta, i 64 senatori che, insieme ai 275 parlamentari, eleggeranno un nuovo presidente del parlamento nel corso di una sessione congiunta. (segue) (Res)