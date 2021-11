Lavoro: Grillo, reddito di base universale unica soluzione per avere equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di base universale è “l'unica soluzione per avere equità, benessere e libertà”. Lo ha scritto il fondatore del M5s Beppe Grillo sul suo blog. “Sono moltissimi i progetti pilota e gli esperimenti nel mondo, e anche a livello europeo qualcosa si muove, dal basso, con l'iniziativa dei cittadini europei per un reddito di base universale - ha sottolineato -. Dobbiamo affrontare questo tema subito, l'Italia non è immune dal fattore 1 per cento=50 per cento, ci siamo molto vicino, con il patrimonio del 5 per cento più ricco degli italiani che è superiore a tutta la ricchezza detenuta dall'80 per cento più povero. Per farvi capire meglio, nel dettaglio: i tre uomini più ricchi d'Italia posseggono il totale delle ricchezze dei 6 milioni di italiani più poveri. Possiamo riscrivere un nuovo sistema economico, che non funzioni solo per i ricchi e i potenti, ma per tutti. O mettiamo in campo il Reddito universale o inauguriamo gli Italian Squid Game. Se vinci puoi continuare a vivere". (Rin)