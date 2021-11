Georgia: medico di Saakashvili, dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo essere pronti per qualsiasi scenario: lo ha detto Nikoloz Kipshidze, medico personale dell’ex presidente della Georgia Mikhail Saakashvili, attualmente in carcere. Kipshidze ha visitato Saakashvili la scorsa notte e, come riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, ha affermato che l’ex capo dello Stato prosegue il suo sciopero della fame, prendendo solo farmaci non legati alla sua decisione di non assumere alimenti. "Le sue condizioni di salute ora sono, in linea di massima, le stesse. Prende solo quei farmaci che non sono legati allo sciopero della fame. Riesce a parlare, e lo fa molto bene. Ma certamente, dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario. Abbiamo bevuto il tè ieri e oggi. La posizione non è cambiata da un mese a questa parte, quello che ha detto all'inizio, lo sta ripetendo ora", ha detto Kipshidze. (segue) (Rum)