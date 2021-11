Regno Unito: Barclays avrebbe concesso finanziamenti a progetti ad alta emissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca britannica Barclays avrebbe finanziato progetti basati sull'emissione del carbonio per circa 5,6 miliardi di sterline (6,5 miliardi di euro) solo nel gennaio 2021, più di qualsiasi altro istituto del Regno Unito. Come riporta il quotidiano "The Guardian", un rapporto della campagna Market Forces rileva come questi finanziamenti siano arrivati a pochi mesi dalla 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso a Glasgow fino al 12 novembre. Secondo la ricerca, Barclays avrebbe rilasciato un finanziamento di 194 milioni di sterline (224 milioni di euro) in bond alla compagnia canadese di trasporto energetico Enbridge, proprietaria anche del criticato oleodotto Dakota Access. Inoltre, la banca avrebbe anche finanziato la compagnia energetica Meg Energy che estrae il petrolio canadese dalle sabbie di catrame, uno dei combustibili più inquinanti del pianeta. Il rapporto ha rivelato che anche le banche Hsbc e Standard Chartered hanno partecipato a un'emissione obbligazionaria da 6 miliardi di dollari (5,1 miliardi di euro) per Saudi Aramco, considerata dalla ricerca la società di idrocarburi più inquinante del mondo, insieme ad altri finanziamenti in progetti inquinanti. Le tre banche hanno esteso i finanziamenti alle compagnie di combustibili fossili nonostante l'impegno a zero emissioni di carbonio entro il 2050 e gli avvertimenti che nessun nuovo progetto del genere sia compatibile con la riduzione della temperatura globale. (Rel)