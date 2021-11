© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore degli Stati Uniti in Egitto, Jonathan Cohen, ha annunciato l’invio di aiuti economici da Washington per 170 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram”. Cohen ha specificato che l’emissione di nuovi aiuti economici diretti in Egitto fa parte della cooperazione e assistenza tra i due Paesi che dura ormai da quarantani. (Cae)