Caucaso: diplomatica Usa Olson da oggi in visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria aggiunto dell'Ufficio per gli affari europei ed eurasiatici presso il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Erika Olson, si recherà in visita nel Caucaso meridionale. È quanto riferito dall'ambasciata statunitense a Erevan. Olson visiterà l’Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia per promuovere la cooperazione regionale e discutere di relazioni bilaterali. Secondo le informazioni dell'ambasciata, a Erevan, Olson parteciperà a una riunione regionale dei capi di missione che si tiene fra il 2 e il 4 novembre, riunendosi all'ambasciatore degli Stati Uniti in Armenia Lynne M. Tracy, all'ambasciatore degli Stati Uniti in Georgia Kelly C. Degnan e all'ambasciatore degli Stati Uniti in Azerbaigian Lee Litzenberger, nonché con il consigliere senior per i negoziati sul Caucaso Andrew Schofer e il vice amministratore delegato dell'Usaid, Alexander Sokolowski. (Rum)