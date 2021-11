Armenia-Italia: presidente Parlamento riceve ambasciatore Di Riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento armeno Alen Simonyan ha ricevuto ieri l'ambasciatore d'Italia in Armenia Alfonso Di Riso. Lo riferisce l’ufficio stampa del Parlamento. "Accogliendo l'ambasciatore, Alen Simonyan ha apprezzato molto le relazioni armeno-italiane in tutti i settori, esprimendo fiducia che la missione dell'ambasciatore darà nuovo slancio ai rapporti amichevoli", si legge nella nota. Simonyan e Di Riso hanno attribuito importanza alla cooperazione interparlamentare multilaterale. L’ambasciatore italiano ha ringraziato per l'accoglienza e ha attribuito importanza all'attuazione degli ordini del giorno parlamentari sia in Armenia, che in Italia. Le parti hanno discusso della necessità di restituire i prigionieri di guerra e i civili armeni dalla prigionia azerbaigiana. Simonyan ha sottolineato l'importanza della risoluzione adottata dalla Camera dei deputati italiana, che invita l'Azerbaigian a liberare i prigionieri di guerra armeni (Rum)