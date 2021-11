Cop26: Baerbock (Verdi), da conferenza emergano decisioni vincolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26), in corso a Glasgow dal primo al 12 novembre, deve assumere decisioni vincolanti. È quanto affermato da Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi tedeschi con Robert Habeck. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, la leader ecologista ha dichiarato che gli appelli espressi durante il summit per una “industria neutrale per il clima” devono essere attuati. (Geb)