Francia: polizia di Parigi spara a un uomo che urlava "Allah Akbar" a Saint-Lazare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni agenti della sicurezza ferroviaria della stazione parigina di Saint-Lazare hanno aperto il fuoco nella serata di ieri, primo novembre, contro un uomo armato di coltello che ha urlato "Allah Akbar". Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". L'uomo, inizialmente fermato per un controllo perché non portava la mascherina anti Covid-19, ha estratto il coltello e ha minacciato gli agenti. "La Francia è guidata dallo Stato islamico", avrebbe urlato l'aggressore, che è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato raggiunto da due proiettili. L'uomo ha precedenti per episodi di violenza, ma non è schedato dall'intelligence francese.(Frp)