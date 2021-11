Qurinale: ministro Di Maio, basta ricatti sul Colle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra non usi il Colle per ricattare il Paese con il voto anticipato. Raggiungerebbe l'unico, inaccettabile, obiettivo di bloccare la ripresa", dice a "La Stampa" il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il quale ritiene "pazzeschi" gli applausi a scena aperta della Destra, dopo aver messo sotto il governo sul decreto Zan. "Mi hanno sorpreso ancora di più gli applausi della destra moderata - racconta il ministro -. È legittimo esultare quando si mette sotto il governo, ma non è accettabile che lo si faccia quando di mezzo ci sono i diritti delle persone. La bocciatura della legge Zan è una sconfitta per il Paese". Quell'applauso discutibile enfatizzava le prove generali di voto congiunto che la destra e il centro stanno immaginando per il Colle: "Ovvio che è così. Per questo quella scena è ancora più mostruosa. Una strumentalizzazione senza pudore. Messa in atto da persone che calpestano i diritti individuali per fare giochini di Palazzo". (segue) (Res)