Qurinale: ministro Di Maio, basta ricatti sul Colle (2)

- Quanto all'obiettivo, "temo che sia un tentativo di ricatto per arrivare alle elezioni anticipate. Un ricatto al quale dobbiamo dire di no con fermezza. Tornare al voto vorrebbe dire bloccare la ripresa del Paese, nel momento in cui dobbiamo gestire i fondi del Pnrr e concludere la campagna vaccinale. È semplicemente sbagliato". Il leader del M5S ha visto la sfilata dei No Vax a Novara vestiti come deportati: "Sì, agghiacciante. Le proteste violente sono deleterie per il Paese in generale. Ma non esistono solo violenze fisiche, anche i gesti ignobili come quelli visti a Novara sono irricevibili", ha concluso Di Maio. (Res)