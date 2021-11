G20: Di Maio, non è stato un fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a "La Stampa" sostiene che Giuseppe Conte non consideri il G20 un fallimento: "Non l'ha mai detto. Mi limito a citare l'accordo raggiunto tra Europa e Stati Uniti per l'eliminazione dei dazi sull'acciaio e sull'alluminio o lo stop ai finanziamenti pubblici per le centrali a carbone. Senza parlare dell'impegno a vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale entro la metà del 2022 o delle tasse alle multinazionali. Poi, certo, si può sempre fare di più". L'accordo sul clima è a dir poco vago, sembra soltanto un gigantesco 'bla bla bla', come direbbe Greta Thunberg: "Siamo andati oltre il 'bla bla bla', abbiamo fatto cose concrete". Senza Vladimir Putin e Xi Jinping. "Mi limito a osservare - continua il ministro - che attorno al tavolo dei negoziati c'erano gli sherpa anche di Usa, India, Cina e Russia. E che i presidenti Xi Jinping e Putin si sono collegati in videoconferenza". (segue) (Res)