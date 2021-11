G20: Di Maio, non è stato un fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è bastato tuttavia per mantenere nel documento l'impegno per le emissioni zero entro il 2050. "Ma è bastato per avere l'unanimità sia sul tetto massimo di 1,5 gradi per l'innalzamento delle temperature, sia sulla neutralità carbonica intorno alla metà del secolo. La Russia e la Cina lo faranno entro il 2060. Obiettivi impensabili alla Cop21 di Parigi. Neppure contemplati. A Glasgow invece si riparte da qui. Un risultato raggiunto grazie all'Italia e alla leadership di Draghi". Sembra innamorato del premier. "Sono innamorato della mia fidanzata. Ma è impossibile non vedere con quanta autorevolezza il presidente del Consiglio porta avanti i negoziati internazionali", ha concluso Di Maio. (Res)