Cop26: Guterres (Onu), possiamo salvare il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "la crisi climatica rappresenta un codice rosso per l'umanità. Su questo i governanti mondiali saranno messi alla prova alla conferenza dell'Onu sul clima, Cop26, a Glasgow. Le loro azioni, o inazioni, ne mostreranno la serietà di intenti rispetto a questa emergenza planetaria". Secondo il segretario "è difficile non scorgere i segnali di allarme: le temperature stanno raggiungendo dovunque nuovi massimi; la biodiversità è al contrario in picchiata verso nuovi minimi; gli oceani si stanno riscaldando e acidificando e soffocano a causa della plastica. Le temperature in aumento renderanno vaste parti del pianeta prive di vita per l'umanità entro la fine del secolo. Il nostro mondo resta sulla disastrosa rotta di un aumento della temperatura globale ben superiore ai due gradi Celsius. Siamo molto lontani dall'obiettivo di 1,5 gradi Celsius su cui il mondo si accordò a Parigi: un obiettivo che, ci dice la scienza, rappresenta il solo percorso sostenibile per il nostro mondo". Si tratta peraltro di un obiettivo "pienamente realizzabile. A patto che riduciamo le emissioni globali del 45 per cento rispetto ai livelli del 2010 in questo decennio". (segue) (Res)