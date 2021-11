Cop26: Guterres (Onu), possiamo salvare il pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres ritiene che "tutti i Paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta. Dobbiamo decarbonizzare adesso, in tutti i settori e in tutti gli Stati. Dobbiamo dirottare i sussidi dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, e tassare l'inquinamento, non le persone. Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio, e indirizzare queste somme verso lavori e infrastrutture resilienti". "Bisogna anche - aggiunge - che gli individui in ogni società facciano scelte migliori e più responsabili su ciò che mangiano e acquistano e su come viaggiano. Occorre altresì che il mondo industrializzato faccia urgentemente fede al proprio impegno di investire almeno 100 miliardi di dollari l'anno in finanza climatica in favore dei Paesi in via di sviluppo". "C'è una sola strada davanti a noi - conclude Guterres - Un futuro a 1,5 radi è l'unico praticabile per l'umanità. Sta ai governanti rinnovare il proprio impegno su questo a Glasgow, prima che sia troppo tardi". (Res)