Germania: ministro Salute Spahn, riaprire i centri di vaccinazione Covid

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato i Laender a riaprire i centri di vaccinazione per il Covid-19, a fronte del netto aumento dei contagi in corso in Germania. Tali strutture sono, infatti, in pausa dalla fine di settembre. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post, Spahn ha affermato: “Al fine di consentire a quante più persone possibile di avere una vaccinazione di richiamo il più rapidamente possibile, i Laender dovrebbero rendere i centri di vaccinazione pronti a ripartire”.(Geb)