Cop26: oltre 100 Paesi si impegnano a porre fine a deforestazione entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di oltre cento Paesi che rappresentano oltre l'85 per cento delle foreste mondiali si impegneranno a porre fine alla deforestazione entro il 2030. È il primo risultato concreto emerso dalla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in corso da due giorni a Glasgow. Nella dichiarazione, riportata in una nota del governo britannico, si legge che in quello che è il “più grande passo avanti nella protezione delle foreste del mondo in una generazione, più di 100 leader si impegneranno a fermare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030 in un evento convocato oggi dal primo ministro, Boris Johnson, alla Cop26. L'impegno sarà sostenuto da quasi 19,2 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e privati", si legge nella dichiarazione, secondo cui Canada e Russia, i Paesi che ospitano le foreste più a settentrione nel Mondo, così come Brasile, Colombia, Indonesia e Repubblica democratica del Congo, dove si estendono alcune delle più importanti foreste pluviali tropicali, appoggeranno il documento. (segue) (Rel)