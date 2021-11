Cop26: oltre 100 Paesi si impegnano a porre fine a deforestazione entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestare e invertire la deforestazione è "una degli sforzi più importanti che il mondo può fare per limitare il catastrofico riscaldamento globale", poiché "il 23 per cento delle emissioni globali di CO2 proviene da attività di utilizzo del suolo, come il disboscamento, la deforestazione e l'agricoltura", si legge nel comunicato. La bonifica dei terreni ha subito un'accelerazione negli ultimi anni poiché i produttori di soia, cacao e olio di palma stanno espandendo i loro mercati di esportazione. Si sospetta in gran parte che lo sviluppo industriale sia alla base degli incendi che hanno distrutto aree della foresta pluviale amazzonica in Brasile tra il 2019 e lo scorso agosto. E proprio prendendo spunto da questi eventi catastrofici i leader di oltre cento Paesi firmeranno questa dichiarazione congiunta oggi a Glasgow. (Rel)