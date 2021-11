Italia: “Sueddeutsche Zeitung”, Draghi ha rimesso in carreggiata l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'economia verso la ripresa dalla crisi del coronavirus “deve trasformarsi in crescita strutturale”. A tal fine, è importante spendere “correttamente” tutte le risorse che l'Italia ha ricevuto dal Fondo europeo di stabilità. “Per la prima volta in molti decenni, l'Italia è in grado di riallineare completamente la propria economia”, ha affermato il capo economista dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Laurence Boone. La “Sueddeutsche Zeitung” aggiunge: “Ora o mai più”. (Geb)