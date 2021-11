Cultura: trionfale concerto praghese di Danilo Rea e Ramin Bahrami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trionfale tappa praghese con lunghi applausi e due bis per il duo composto da Danilo Rea e dal pianista iraniano Ramin Bahrami, che venerdì 28 ottobre ha entusiasmato il pubblico presente nella sala concerti della Hamu, la facoltà di musica e danza dell'accademia delle Arti dello spettacolo, nella piazza di Mala Strana, con il concerto "Bach is in the air", una rivisitazione in chiave classica-jazz della musica di Johann Sebastian Bach. Come riferisce una nota dell'Istituto italiano di cultura di Praga, in un dialogo tra due pianoforti in cui la musica classica si è sposata con l'improvvisazione del jazz, il duo ha "dissacrato" dal Barocco la musica di Bach, "riconsacrandola" alla contemporaneità, nella sua grandezza senza tempo e fuori dalle mode. Danilo Rea è un'autorità indiscussa nel mondo del pianismo jazz italiano. Si è affermato a livello internazionale suonando con alcuni tra i più grandi solisti statunitensi, da Chet Baker a Lee Konitz. (segue) (Vap)