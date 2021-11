Cultura: trionfale concerto praghese di Danilo Rea e Ramin Bahrami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musicista versatile e dalla solida formazione classica, non ha disdegnato incursioni nel mondo della canzone d'autore, collaborando con artisti come Mina, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Gino Paoli. Il pianista iraniano Ramin Bahrami è invece considerato uno dei migliori interpreti di Bach, di cui ha inciso oltre venti dischi e a cui ha dedicato anche un libro: "Come Bach mi ha salvato la vita". Il concerto è stato organizzato dall'Istituto italiano di cultura di Praga, in collaborazione con l'Iic di Varsavia e con l'agenzia New Age Productions, nell'ambito del progetto Suoni Italiani e del piano di promozione integrata promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "VivereALL'Italiana". Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Praga. (Vap)