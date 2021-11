Libia: Erdogan, la Turchia non parteciperà alla conferenza di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di aver detto all'omologo francese Emmanuel Macron che il suo Paese non parteciperà alla Conferenza internazionale di Parigi sulla Libia prevista il 12 novembre. Lo ha riferito il sito web d’informazione libico "Al Saa 24", precisando che Erdogan ha motivato la scelta con la presenza della Grecia, di Israele e dell'amministrazione greco-cipriota, aggiungendo: "Se questi paesi parteciperanno alla conferenza, non è necessario inviare rappresentanti speciali di Turchia". Il capo dello Stato tureco ha parlato a una conferenza stampa tenuta ieri sul contenuto del suo incontro con Macron a margine del vertice del G20 che si è tenuto domenica a Roma. “(Macron) vorrebbe tenere una conferenza a Parigi simile a quella che ha avuto luogo a Berlino riguardo la Libia e che noi vi partecipassimo come parte principale", ha detto ancora il presidente turco. (segue) (Lit)