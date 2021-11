Libia: Erdogan, la Turchia non parteciperà alla conferenza di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dei politici libici ha già respinto la conferenza internazionale sulla crisi nel Paese che la Francia intende ospitare a Parigi il prossimo 12 novembre. L’iniziativa era stata annunciata dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre. “Agenzia Nova” ha appreso da fonti diplomatiche europee che la Francia avrebbe offerto la co-presidenza dell’evento di Parigi anche a Italia e Germania. La proposta dell’Eliseo, tuttavia, presenta almeno due elementi di criticità: primo, si tiene a poco più di un mese dalla data delle elezioni parlamentari e presidenziali del 24 dicembre che, allo stato attuale, non è affatto scontato che si tengano in simultanea ed entro la scadenza prefissata; secondo, la conferenza è percepita come un “doppione” di un analogo incontro internazionale organizzato a Tripoli dal Governo di unità nazionale lo scorso 21 ottobre. (Lit)