Libia: Mosca sottolinea l'importanza di tenere elezioni il 24 dicembre 2021

- Il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha sottolineato l'importanza di tenere le elezioni in Libia nella data prevista per il 24 dicembre. Lo ha riferito l'emittente televisiva libica "Libya al Ahrar", affermando che ciò è avvenuto in una telefonata con l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nella quale i due hanno discusso una serie di questioni relative alla preparazione della conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Parigi il 12 novembre. Bogdanov e Kubis hanno scambiato opinioni sul rafforzamento del processo di pace in Libia e hanno sottolineato la necessità di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per tenere elezioni e garantire l'unità, l'integrità territoriale e la sovranità della Libia. (Lit)