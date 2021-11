Migranti: Libia, Guardia costiera riporta a terra 92 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio in Libia dell'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato l'arrivo di 92 migranti la scorsa notte a Tripoli, dopo che la Guardia costiera libica li ha riportati allo scalo marittimo di Zuara. L'Unhcr ha dichiarato in un messaggio sul suo account ufficiale su Twitter che tra le persone riportate a terra c'erano quattro donne e tre bambini. Secondo l’emittente televisiva libica “218 tv”, l’agenzia delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale di soccorso hanno forniti assistenza medica e servizi di base all’arrivo dei migranti sul suolo libico. Dall’inizio dell’anno le motovedette della Guardia costiera libica hanno riportato sulla costa circa 28 mila migranti che hanno tentato di attraversare illegalmente il Mediterraneo centrale verso l’Europa. (Lit)