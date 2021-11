Libia: Commissione elettorale discute del voto di dicembre con la comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della comunità internazionale e le modalità delle elezioni previste in Libia per il prossimo 24 dicembre, la simbolica data del 70mo anniversario dell'indipendenza della nazione araba nordafricana. Questo l’argomento al centro dell’incontro tra l'Alta commissione elettorale nazionale della Libia e gli ambasciatori dei Paesi donatori e sostenitori del processo elettorale tenuta ieri, primo novembre, presso la sede della Commissione elettorale nella capitale libica, Tripoli. Presenti all’incontro il presidente dell’organismo Imad Al Sayeh, i membri del consiglio di amministrazione della Commissione, il vice inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, il rappresentante residente in Libia del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e gli ambasciatori dell'Unione Europea, della Francia, dell’Italia (Giuseppe Buccino), dei Paesi Bassi, oltre il capo dell'Ufficio politico dell'ambasciata britannica. All'incontro hanno partecipato a distanza anche l'ambasciatore statunitense Richard Norland, il diplomatico tedesco Michael Ohnmacht e l'incaricato d'affari dell'ambasciata giapponese in Libia. La riunione, spiega una nota della stessa commissione, rientra nel quadro del sostegno e del follow-up della comunità internazionale, dei Paesi e delle organizzazioni che hanno fornito supporto tecnico e consultivo alla commissione per le fasi di attuazione del processo elettorale in Libia. I colloqui hanno “esaminato il ruolo della comunità internazionale a sostegno della Libia in questa importante fase della sua storia, le ultime disposizioni per il processo elettorale in conformità con i nuovi sviluppi politici e il livello di disponibilità della Commissione ad attuare i misure imminenti", conclude la nota. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche, la missione Onu in Libia ha ricordato il suo comunicato di sabato sera, 30 ottobre, e fatto riferimento alla necessità di tenere le elezioni parlamentari e presidenziali in simultanea, rafforzando anche il consenso attorno alla base legale del voto di fine anno. (Lit)