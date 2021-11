Francia: Macron annuncia il "Contratto di impegno per i giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di un "Contratto di impegno per i giovani" destinato a tutti coloro che hanno meno di 25 anni e si trovano senza lavoro e non seguono attività di formazione. Questa categoria di giovani riceverà fino a 500 euro al mese per seguire ogni settimana tra le 15 e le 20 ore di formazione o di assistenza all'ingresso nel mondo del lavoro. L'iniziativa era stata annunciata il 12 luglio scorso dallo stesso Macron. Su Facebook il presidente ha spiegato che l'obiettivo aiutare i giovani "senza risorse e senza prospettive". I quotidiani francesi spiegano che la misura era in preparazione da diversi mesi. Il ministero del Lavoro era a favore di un'ampia estensione del provvedimento, mentre quello dell'Economia ha cercato di contenerne i costi.(Frp)