Romania: premier designato Nicolae Ciuca riconsegna il mandato

- Il premier incaricato a formare un nuovo governo in Romania, Nicolae Ciuca, ha riconsegnato il mandato. "La realtà matematica è quella che conosciamo tutti. Ho sperato di riuscire a cristallizzare una soluzione politica ma non è stato possibile. Il Partito socialdemocratico (Psd) e l'Unione salvate la Romania (Usr) hanno annunciato che non voteranno un governo di minoranza, aspetto discusso dal comitato esecutuvo del Partito nazionale liberale, che ha deciso la rinuncia al mandato", ha spiegato Ciuca. Il leader del Pnl, Florin Citu, ha annunciato che i liberali avvieranno i negoziati per la formazione di un governo appoggiato da una maggioranza parlamentare. (Rob)