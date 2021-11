Cop26: presidente Mauritania, sviluppo ambientale sia più flessibile e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che i Paesi, individualmente e collettivamente, mettano in atto tutte le misure necessarie per costruire percorsi di sviluppo meno inquinanti, più flessibili e più inclusivi. Lo ha detto il residente della Repubblica della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, citato dall’agenzia di stampa statale mauritana “Ami”. Ghazouani ha avvertito, in un discorso pronunciato in occasione della 26ma sessione della Conferenza delle Parti (Cpp26) ospitata dalla città di Glasgow, in Scozia, nel Regno Unito, le conseguenze del riscaldamento globale, osservando che costituisce oggi una sfida di primo piano che richiede l’azione di tutta l'umanità. (Res)