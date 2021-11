Usa: amministrazione Biden pronta a imporre nuovi limiti alle emissioni di metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden si prepara ad annunciare una serie di misure tese a limitare le emissioni di metano, ritenuto un gas serra significativamente più dannoso dell'anidride carbonica. Secondo il quotidiano "The Hill", le nuove misure includono nuovi regolamenti per le aziende estrattrici di petrolio e gas naturale e per gli operatori di gasdotti. Il metano è un gas serra 25 volte più potente della CO2, e secondo alcuni modelli climatici, nell'arco dell'ultimo secolo è stato responsabile del 10 per cento del contributo Usa al riscaldamento globale. "Contenendo le emissioni di metano, alimentando l'innovazione e sostenendo una agricoltura sostenibile, il presidente Biden annuncia oggi passi coraggiosi che spingeranno l'economia statunitense a energia politica in avanti e verso la reazione di posti di lavoro ben retribuiti", recita un opuscolo della Casa Bianca ottenuto da "The Hill". Il settore agricolo è il primo per emissioni di metano negli Usa, ma contrariamente all'industria petrolifera dovrebbe essere oggetto di iniziative su sola base volontaria. (Nys)