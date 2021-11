Giappone: ministro Esteri Motegi verso la nomina a segretario generale del Pld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, potrebbe essere nominato segretario generale del Partito liberaldemocratico (Pld) al posto di Akira Amari, che ha offerto le proprie dimissioni dopo le elezioni di domenica 31 ottobre. Lo riferisce la stampa giapponese, confermando che le dimissioni del segretario generale potrebbero innescare un rimpasto nell'esecutivo da poco assemblato dal primo ministro Fumio Kishida. Il governo giapponese riprenderà la piena attività dopo l'apertura della sessione parlamentare speciale del 10 novembre, che confermerà l'incarico di capo del governo al primo ministro. Amari aveva assunto la carica di segretario generale del Pld appena un mese fa, ma ha offerto le proprie dimissioni dopo la sua sconfitta a sorpresa in un seggio uninominale alle elezioni di domenica, un'umiliazione senza precedenti per un segretario generale del Pld in carica. Motegi, che ha assunto l'incarico di ministro degli Esteri nel 2019, ha riferito personalmente che il primo ministro Kishida gli ha offerto il compito di guidare la riforma del Pld e di partecipare alla definizione delle misure di stimolo per l'economia colpita dalla Covid-19. (segue) (Git)