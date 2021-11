Usa: ultimi comizi prima delle elezioni in Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla carica di governatore dello Stato Usa della Virginia, il democratico Terry McAuliffe e il repubblicano Glenn Youngkin, hanno tenuto i loro ultimi comizi prima dell'elezione in programma in quello Stato oggi, 2 novembre. McAuliffe e Youngkin hanno rivolto ai loro sostenitori messaggi contrastanti: il primo ha colto nuovamente l'opportunità per evocare lo spettro dell'ex presidente Usa Donald Trump, cercando di sovrapporne l'immagine a quella del suo avversario repubblicano: "Provate a indovinare come Glenn Youngkin sta concludendo la sua campagna? Un evento con Donald Trump qui in Virginia. Avete me qui, e Trump dall'altra parte", ha detto il candidato democratico. McAuliffe ha affermato che "Trump vuole vincere qui per poi annunciare il giorno successivo che si ricandiderà alla presidenza degli Stati Uniti. Bene, noi porremo fine ai piani futuri di Donald Trump proprio qui in Virginia!", ha dichiarato il democratico. (segue) (Nys)